Conference League : Götze und Eindhoven holen Remis in Leicester

Götze und Eindhoven holen Remis in Leicester

Mario Götze darf mit Eindhoven weiter auf den ersten Titel in der neuen Conference League hoffen - meisterlich trat die PSV im Viertelfinal-Hinspiel aber nicht auf. Bei Leicester City ermauerte sie sich ein 0:0, Götze hatte dabei früh eine der wenigen guten Chancen für die Gäste (2.).

Eindhovens Ligarivale Feyenoord Rotterdam gab einen Sieg in letzter Sekunde her. Gegen den tschechischen Double-Gewinner Slavia Prag kassierten die Niederländer den Ausgleich zum 3:3 (1:1) in der fünften Minute der Nachspielzeit, Ibrahim Traore traf für die Gäste.