Historischer Tag für Frauenrechte : Iranerinnen dürfen erstmals seit 40 Jahren wieder ins Stadion

Teheran Iran hat in der WM-Qualifikation einen Kantersieg gegen gefeiert. Doch das 14:0 geriet zur Nebensache, weil erstmals nach 40 Jahren wieder Frauen ins Stadion durften. Vier separate Tribünen waren für die Zuschauerinnen reserviert.

Irans Fußballer um Kapitän Massud Schodschaei gingen nach dem Abpfiff zu den Frauentribünen und bedankten sich bei ihren neugewonnen weiblichen Fans. Zum ersten Mal nach fast 40 Jahren haben Frauen in der Islamischen Republik Iran ungehinderten Zutritt in ein Fußballstadion erhalten. Dort erlebten sie am Donnerstag dann auch gleich ein Tor-Festival ihrer Nationalmannschaft.