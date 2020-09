Schock für die reichste Liga der Welt : Englischer Premier League droht eine Geistersaison

Köln In der englischen Premier League kehren wohl auch im nächsten halben Jahr keine Zuschauer in die Stadien zurück. Der neue Regierungsbeschluss schockt die reichste Liga der Welt.

Die Schockbotschaft schlug in der reichsten Liga der Welt ein wie eine Bombe: Nicht nur die zeitnahe Fanrückkehr ist geplatzt, es droht fast eine komplette Geistersaison. Bis zu 29 von 38 Spieltagen könnten in der englischen Premier League ohne Zuschauer ausgespielt werden, es drohen Verluste von über drei Milliarden Euro. Statt dem Vorbild Bundesliga zu folgen und den ersten Schritt zurück zur Normalität zu gehen, stehen die englische Eliteliga und der gesamte britische Sport vor einem Trümmerfeld.

"Wir müssen uns eingestehen, dass die Ausbreitung des Virus unsere Fähigkeit beeinträchtigt, Geschäftskonferenzen, Ausstellungen und große Sportveranstaltungen wiederzueröffnen", sagte der britische Premierminister Boris Johnson: "Wir werden also nicht in der Lage sein, dies ab dem 1. Oktober zu tun." Doch die schlechteste Nachricht schob er nach der Bekanntgabe der vorläufigen Aussetzung des Programms zur stufenweisen Rückkehr von Zuschauern noch hinterher. Die verschärften Maßnahmen könnten für "vielleicht sechs Monate" in Kraft bleiben, kündigte Johnson an.