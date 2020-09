Premier League : Fehlstart für Manchester United

Wilfried Zaha (r) von Crystal Palace feiert sein Tor. Foto: dpa/Shaun Botterill

Manchester Der englische Fußball-Rekordmeister Manchester United hat in der neuen Premier-League-Saison einen Fehlstart erwischt. Im heimischen Old Trafford unterlagen die Gastgeber am Samstag Crystal Palace überraschend mit 1:3 (0:1). Matchwinner war Palace-Torjäger Wilfried Zaha mit zwei Treffern für die Londoner.

Andros Townsend hatte die Gäste schon in der siebten Minute in Führung gebracht, dann erhöhte Zaha in der 74. Minute per Foulelfmeter auf 2:0. Zuvor war Jordan Ayew noch an United-Keeper David de Gea gescheitert, der sich aber zu früh bewegt hatte. Nach Videobeweis wurde der Strafstoß wiederholt, Zaha traf diesmal. Den Anschlusstreffer von United-Neuzugang Donny van de Beek (80.) konterte Zaha mit dem entscheidenden 3:1 (85.).

Man United war erst verspätet in die Saison eingestiegen, weil das Team wegen seiner Teilnahme am Europa-League-Finalturnier in Nordrhein-Westfalen im August von der Liga eine längere Pause zugestanden bekam. Nun findet sich das Team von Trainer Ole Gunnar Solskjaer vorerst im Tabellenkeller wieder.

Der FC Arsenal indes gewann auch sein zweites Saisonspiel. Gegen Stadtrivale West Ham United rettete Joker Edward Nketiah mit seinem Tor in der 86. Minute den Nord-Londonern einen 2:1 (1:1)-Heimsieg. Alexandre Lacazette brachte die Gunners in der 25. Minute in Führung, Michail Antonio glich kurz vor der Pause für die Gäste aus. Nach dem 3:0 beim FC Fulham zum Auftakt ist Arsenal punktgleich mit dem neuen Tabellenführer FC Everton, der 5:2 gegen West Bromwich Albion gewann.

(ako/dpa)