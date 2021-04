Trotz Kritik und Abschied der englischen Teams : Super League will Pläne nicht aufgeben

Super League will Pläne nicht aufgeben

London Trotz des Rückzugs der sechs englischen Klub will die europäische Super League ihr umstrittenes Milliarden-Projekt nicht aufgeben. Die Macher wollen ihr Vorhaben nun offenbar neu gestalten.

„Wir schlagen einen neuen europäischen Wettbewerb vor, weil das bestehende System nicht funktioniert“, heißt es in einem am Mittwoch verbreiteten Statement. Ungeachtet des angekündigten Ausscheidens der Premier-League-Vereine „sind wir überzeugt, dass unser Vorschlag vollständig mit den europäischen Gesetzen und Vorschriften in Einklang steht“, wird darin betont.