Brasilianer erstmals Vater : Herthas Cunha fährt vom Derby direkt in den Kreisaal

Olá pessoal, me chamo Levi Nogueira da Cunha. Vim aqui só pra avisar que cheguei as 6:35 pra transbordar o coração do papai e da mamãe de tudo que é de bom nesse mundo! ❤️👼🏼 Meu DEUS, OBRIGADO. 🙌🏽 @gabidnogueira