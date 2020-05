4:0-Sieg im Geister-Derby : Labbadia macht die Hertha flott

Berlin Diese Wandlung hätte der Hertha niemand zugetraut. Der Aufschwung der Berliner nach der Coronapause wird von zwei Personen geprägt: Trainer Bruno Labbadia und Angreifer Vedad Ibisevic.

Für den ersten "Titel" seiner Amtszeit gab es keine Blumen und keinen Pokal, weder mit den Fans noch mit den Vereinsbossen konnte Bruno Labbadia gebührend feiern. "Es ist momentan sehr schwierig, in Berlin etwas zu feiern, weil die Gastronomie leider um zehn Uhr schließen muss", sagte der neue Trainer von Hertha BSC am Samstag.

Die unter seinen Vorgängern verspielten Sympathien in der Hauptstadt, so dachte Labbadia, gewann Hertha am Freitagabend dank einer starken Leistung ein Stück weit zurück. "Wir müssen die Leute mitnehmen und für uns gewinnen", sagte Labbadia: "Ich glaube, mit dem Fußball, den wir heute gespielt haben, haben wir viele Leute für uns gewonnen."