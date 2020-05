Bei Hertha-Toren : Jubeltraube statt Abstand - aber keine Sanktionen

Sinsheim Den Profis von Hertha BSC droht trotz ihres gemeinsamen Torjubels mit Körperkontakt gegen Hoffenheim keine Strafe durch die Deutsche Fußball Liga. Das bestätigte ein Sprecher der DFL am Samstag.

„Der Torjubel von Spielern ist nicht Bestandteil des medizinisch-organisatorischen Konzepts der "Task Force Sportmedizin / Sonderspielbetrieb", das am Donnerstag als Anhang in die DFL-Spielordnung aufgenommen wurde“, teilte ein Sprecher der Deutschen Fußball Liga am Samstag mit. „Zum Thema Torjubel wurden in Ergänzung zum Konzept lediglich Hinweise zur Orientierung gegeben – Sanktionen erübrigen sich daher.“