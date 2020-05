Kostenpflichtiger Inhalt: Torjubel nur auf Distanz in der Bundesliga : Benimm auf dem Feld

Zu viel Nähe: So sollte nicht gejubelt werden. Foto: AP/Thomas Kienzle

Meinung Düsseldorf In der Fußball-Bundesliga gelten in diesen Tagen strenge Regeln. Nur beim Torjubel ist (fast) alles erlaubt. Die Spieler verzichten weitestgehend auf ausufernde Gratulationen. Nur in Berlin hat man das Prinzip nicht so recht verstanden.