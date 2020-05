Neuer Hertha-Aufsichtrsrat Lehmann : „Solange die Symptome nicht so schlimm sind, müssen die Spieler damit zurechtkommen“

„Solange die Symptome nicht so schlimm sind, müssen die Spieler damit zurechtkommen“

München Jens Lehmann macht sich keine großen Sorgen, sollten sich weitere Spieler mit dem Coronavirus infizieren. Die Spieler müssten damit zurechtkommen, sagte er. Der neue Aufsichtsrat von Hertha BSC hat das Virus selbst überstanden.

Der ehemalige Fußball-Nationaltorhüter Jens Lehmann hält eine Infizierung mit dem neuartigen Coronavirus bei Fußballern für weitgehend unbedenklich. "Solange die Symptome nicht so schlimm sind, denke ich, müssen die Spieler damit zurechtkommen", sagte der 50-Jährige, der selbst mit SARS-CoV-2 infiziert war, beim TV-Sender beINSports. "Wir haben viele Spieler, die tatsächlich infiziert waren, und die meisten von ihnen zeigten nicht einmal Symptome. Ich denke also, für junge, gesunde Menschen mit einem starken Immunsystem ist das keine so große Sorge", ergänzte er.