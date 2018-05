Berlin empfängt Leipzig: Dardei streicht Weiser aus Hertha-Kader für letztes Saisonspiel

Mitchell Weiser verlässt Hertha in Richtung Leverkusen. Foto: ap, EL

Berlin Mitchell Weiser steht vor seinem Abgang zu Bayer Leverkusen nicht im Kader von Hertha BSC für das letzte Saisonspiel gegen RB Leipzig. Der 24-Jährige fehlt auf der Liste der 18 Spieler, die der Berliner Bundesligist veröffentlichte.

Zuvor hatte Trainer Pal Dardai erklärt, noch einmal das Gespräch mit Weiser suchen zu wollen. Am Donnerstag habe dieser auf seine Frage, ob er am Samstag (15.30 Uhr) spielen wolle, „ich weiß nicht“ geantwortet, berichtete der Ungar. Er wisse nicht, was im Kopf des 24-Jährigen vorgehe. „Es ist auch für uns eine neue Erfahrung, er ist schon mit einem Bein weg, aber noch hier.“