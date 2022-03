Handball, 3. Liga : TuS 82 fährt zum letzten Saisonspiel

Leverkusen Die Drittliga-Saison der Opladener Handballer endet am Dienstagabend in der Schwalbe-Arena Gummersbach. Die Partie bei den SGSH Dragons wird nicht mehr nachgeholt.

Wenn es schlecht für den TuS 82 Opladen läuft, beendet er die Saison auf dem sechsten Platz. Der Handball-Drittligist hat seine jüngsten drei Partien verloren und seit knapp einem Monat coronabedingt nicht mehr gespielt. Mit einem kleinen Kader tritt die Mannschaft von Coach Fabrice Voigt an diesem Dienstagabend (20 Uhr) beim VfL Gummersbach II zu seiner letzten Begegnung an. Das ebenfalls zuvor ausgefallene Duell bei den SGSH Dragons wird ersatzlos gestrichen.

„Auch wenn es nach außen nicht gut aussieht, haben Spieler und Vorstand entschieden, dass wir nicht mehr in Schalksmühle antreten werden“, sagt Voigt. „Wir hätten dieses Match sehr schnell nachholen müssen, verfügen aber nicht über einen ausreichend fitten Kader, nachdem ein Großteil gerade eine Corona-Infektion hinter sich gebracht hat. Deshalb haben wir uns darauf verständigt, nur noch in Gummersbach zu spielen – auch, um es nicht zu einer Wettbewerbsverzerrung kommen zu lassen.“

Während die SGSH Dragons die Aufstiegsrunde sicher erreicht haben, sah es lange danach aus, dass die Partie der Gummersbacher Reserve gegen Opladen noch wichtig für ihren Klassenerhalt sein könnte. Da die Oberbergischen am Wochenende aber überraschend gegen Schalksmühle gewonnen haben, sind sie bereits gerettet. Die letzte Partie der Saison ist also ein besseres Freundschaftsspiel. Eines, in dem für die Leverkusener tabellarisch noch viel drin ist. Von Platz drei bis sechs ist alles möglich – die zwei kampflos verlorenen Punkte gegen die Dragons sind bereits eingerechnet.