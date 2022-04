Bayers Gegner Hertha im Check : Bei Standards gefährlich und im Zweikampf robust

Leverkusen Gegen die Werkself steht Felix Magath das erste Mal seit Oktober 2012 bei einem Spiel in der Bundesliga an der Seitenlinie. Der 68-Jährige hat mit Hertha BSC ein Team übernommen, das bei ruhenden Bällen viel Durchschlagskraft hat und physisch sehr präsent ist.

Die Mannschaft Der Star ist der Trainer: Felix Magath hat den in Berlin erfolglosen ehemaligen Leverkusener Coach Tayfun Korkut abgelöst. Das Comeback des 68-Jährigen kam unerwartet – umso größer dürfte der Rummel am Samstag sein, denn nach seiner Quarantäne steht der Disziplinfanatiker mit dem Spitznamen „Quälix“ das erste Mal seit 2012 bei einem Bundesligaspiel an der Seitenlinie. Am Dienstag bezog er mit der Hertha ein Trainingslager in Harsewinkel bei Bielefeld, um die Mannschaft auf die letzte Etappe des Abstiegskampfes einzuschwören. Personell hat der selbsternannte „Big City Club“ in der Winterpause umgebaut. Der polnische Mittelstürmer Krzysztof Piatek wurde nach Florenz verliehen, der Koreaner Dong-ju Lee und der Franzose Kelian Nsona kamen für Rechtsaußen an die Spree. Letzterer ist nach seinem Kreuzbandriss noch im Aufbautraining. Marc Oliver Kempf aus Stuttgart und Frederik André Björkan vom FK Bodo/Glimt wurden für die Abwehr geholt. Stevan Jovetic, der beim 1:1 im Hinspiel gegen die Werkself das 1:0 erzielte und mit sechs Treffern erfolgreichster Torschütze im Kader ist, hat seine muskulären Probleme überstanden, Herthas mit fünf Vorlagen bester Vorbereiter Vladimir Darida ist nach Corona-Infektion wieder fit.



Die Form Die Verpflichtung von Magath als erfahrenen Feuerwehrmann im Abstiegskampf hat eine gewisse Aufbruchsstimmung entfacht. Zu sehen war das beim 3:0-Sieg gegen Hoffenheim vor der Länderspielpause, den der routinierte Coach coronabedingt verpasste. Gegen die TSG war das 4-1-4-1 die Taktik der Wahl. Damit präsentierten sich die Berliner defensiv stabil und offensiv effizient. Bemerkenswert: Die drei Treffer fielen direkt oder indirekt nach Freistoßflanken von Marvin Plattenhardt. Abgesehen davon spielt die Hertha freilich eine desaströse Saison – nicht umsonst sitzt nach Pal Dardai und Korkut nun schon der dritte Trainer binnen kürzester Zeit auf der Bank.



Darauf muss Bayer 04 achten Bei Standards sind die Herthaner sehr gefährlich. Dazu steht die Mittelfeldachse mit Santiago Ascacibar, Lucas Tousart und Suat Serdar für physische Präsenz, Robustheit sowie Kompaktheit. Über die rechte Außenbahn kommt Marco Richter mit viel Dynamik. Er ist nach Jovetic mit fünf Saisontoren der zweitbeste Torschütze im Kader. (dora)