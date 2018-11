Kommentar zu Fortunas 3:3 gegen die Bayern : Das Fußballwunder nutzen

Foto: dpa/Matthias Balk 117 Bilder Bayern München - Fortuna: die Bilder des Spiels

München Einen Punkt in München geholt - das sollte der Fortuna Selbstvertrauen geben. Nun müssen die Düsseldorfer aber Siege gegen die kommenden Gegner nachlegen, um das Remis zu vergolden. Ein Kommentar.

Es war ein wahrer Festtag für alle, die es schon ihre Leben lang mit Fortuna halten oder gerade bei ihr angestellt sind. Der Punktgewinn beim deutschen Rekordmeister ist für die einen der gerechte Lohn für die jahrelange Treue zum Verein und für die anderen der gerechte Lohn für harte Arbeit und eine ruhige Hand in unruhigen Zeiten.

Und dieser eine Punkt gibt dem Team weiteres Selbstvertrauen. Sechs Liga-Niederlagen am Stück nagten am Verein, der sich davon aber – gegen die Mechanismen des überdrehten Fußballgeschäfts - kaum beeindrucken ließ. Dem Befreiungsschlag gegen Hertha folgte nun dieses irre Spiel in München.

Friedhelm Funkel hat aber völlig Recht, wenn er sagt: „Auch ein 3:3 bei den Bayern gibt nur einen Punkt.“ Der Trainer weiß, dass bis zur Winterpause noch viele wichtige Spiele anstehen. Besonders gegen Mainz am Freitag, gegen Freiburg, in Hannover – das sind die Partien, in denen es gilt, dieses Unentschieden vom 24. November 2018 zu vergolden. Andernfalls ist dieser Punktgewinn am Ende eben doch nur eine schöne Randnotiz in einer Abstiegssaison.