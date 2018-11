Teuerster Co-Trainer der Welt: Fortuna trifft in München auf Goldesel Peter Hermann

Fortuna trifft in München auf Goldesel Peter Hermann

Düsseldorf Er ist der teuerste Co-Trainer der Welt. 1,75 Millionen Euro kassierte Fortuna für Peter Hermann. Am Samstag kommt es erstmals zum Wiedersehen.

Als Bayern München seinen Trainer Carlo Ancelotti Ende September 2017 freistellt, ahnt keiner, dass diese Aktion auch Auswirkungen auf Fortuna haben wird. Doch nur eine Woche später steht Peter Hermann neben der Düsseldorfer Arena und erklärt mit geknickter Miene seinen Abschied. Der Co-Trainer folgt Jupp Heynckes zu den Bayern – für eine stattliche Ablösesumme. Am Samstag (15.30 Uhr) kommt es in München beim Bundesligaspiel zum Wiedersehen.

Auch auf Düsseldorfer Seite trauern fast alle Angestellten und die Anhänger dem beliebten Assistenten nach. Und als Fortuna kurz nach Hermanns Abschied sechs Spiele ohne Sieg bleibt, wird dem 66-heute Jährigen gar der Status des Unersetzlichen zugeschrieben. Die These: Ohne Hermann kann Fortuna nicht aufsteigen, er ist das Genie im Hintergrund.

Und selbst Fortunas Vereinsführung lässt sich bei den Verhandlungen mit den Bayern eine Summe von 250.000 Euro zusichern, falls die Düsseldorfer den Aufstieg nicht schaffen sollten. Doch am Ende wird alles gut: Hermann feiert mit den Bayern die Meisterschaft, Fortuna den Aufstieg. Und damit bleibt es bei rund 1,75 Millionen Euro Ablöse – Weltrekord für einen Co-Trainer.

„Ich gehe in Rente“ : Co-Trainer Hermann hört beim FC Bayern auf

Eigentlich soll für Hermann danach Schluss sein. Er will – wie Freund Jupp Heynckes – die Karriere auf der Trainerbank endgültig beenden. Doch während Heynckes den Bestrebungen der Bayern-Bosse widersteht, lässt sich Hermann noch einmal überreden. Niko Kovac will die Erfahrung des teuersten Co-Trainers der Welt unbegingt an seiner Seite wissen.