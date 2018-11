Große Überraschung: Lukebakio lässt Fortuna gegen die Bayern jubeln

München Fortuna Düsseldorf hat die große Überraschung in der Bundesliga geschafft. Das Team von Trainer Friedhelm Funkel holte mit dem 3:3 (1:2) beim FC Bayern München einen Punkt. Die Fortunen jubelten in letzter Minute.

Nach dem Wiederanpfiff kam bei Fortuna bei zwei halbgaren Kontergelegenheiten leise Hoffnung auf einen Punktgewinn auf, doch nach knapp einer Stunde Spielzeit schien das Spiel erneut vorentschieden: Robert Lewandowski behauptete den Ball gegen Robin Bormuth mit all seiner Klasse und legte das Spielgerät dann auch noch per Hacke auf Müller, der trocken zum 3:1 abschloss (58.). Oliver Fink verpasste den erneuten Anschlusstreffer noch, als er völlig unbedrängt aus sieben Metern neben das Tor (66.) köpfte. Lukebakio machte es besser, bewies bei einem Alleingang starke Nerven und legte den Ball souverän an Neuer vorbei zum 2:3 ins Tor (78.). Die Fortuna war wieder dran und hatte nun das Momentum auf ihrer Seite. Und Lukebakio sorgte mit seiner erneuten Kaltschnäuzigkeit in allerletzter Minute für unbändigen Jubel bei den Fortuna-Anhängern. Dieses Spiel wird keiner so schnell vergessen.