In schwarz-grauer Camouflage-Optik : So sieht Fortunas neues Ausweichtrikot aus

Foto: Fortuna Düsseldorf 8 Bilder So sehen die neuen Fortuna-Trikots aus

Düsseldorf Fortuna hat am Dienstagmittag ihr Ausweichtrikot für die neue Zweitliga-Spielzeit präsentiert. Das Trikot ist in Schwarz gehalten. Der Schulterbereich hat eine Camouflage-Optik aus Düsseldorfer Stadtteilen in Grautönen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Fortuna hat ihr nächstes Trikot veröffentlicht. Es ist das dritte Trikot, das so genannte Ausweichtrikot. Das nahezu komplett in Schwarz gehaltene Shirt soll die Verbundenheit zwischen der Stadt und dem Verein hervorheben und steht unter dem Motto „Aus Düsseldorf für Düsseldorf“.

Inspiriert von den 50 Stadtteilen der Landeshauptstadt ist auf den Ärmeln sowie im Schulterbereich ein Muster eingebracht, welches die Formen der Stadtteile aufnimmt und sie in verschiedenen Grautönen wiedergibt.

Im Nackenband ist der Schriftzug „Mit Ecken und Kanten“ eingearbeitet. Im Krageninneren ist zudem eine Karte der Stadt zu sehen. Ein rot-weißes Flag-Label sowie das Düsseldorfer Stadtwappen zieren den äußeren Nackenbereich.

Das Trikot ist ab sofort in den F95-Fanshops am Flinger Broich und am Burgplatz sowie über den Onlineshop zum Preis von 79,95 Euro für Erwachsene (S-5XL) erhältlich.

Foto: rpo, Falk Janning 52 Bilder Die Trikots von Fortuna Düsseldorf

Fortunas Marketing-Vorstand Christian Koke: „Auf unserem Ausweichtrikot möchten wir den Heimatgedanken, der ja bereits bei unserem Heimtrikot eine tragende Rolle spielt, weiter aufnehmen und zeigen, dass die Stadt und der Verein untrennbar miteinander verbunden sind. Die eingearbeiteten Umrisse der Düsseldorfer Stadtteile und die vielen Details machen das Trikot zu etwas ganz Besonderem. Wir sind uns sicher, dass wir damit die Verbundenheit unserer Fans und des Vereins mit der Heimat gut getroffen haben.“

Vor knapp zwei Wochen hatte Fortuna bereits ihr Heimtrikot präsentiert, das erstmals in der F95-Historie von den Mitgliedern mitgestaltet wurde und unter dem Motto „Euer Heimtrikot“ erschienen ist. In der F95-App konnten die Mitglieder sieben Fragen beantworten und so darüber abstimmen, wie das Heimtrikot für die Spielzeit 2020/21 aussehen soll.

Etwa 12.500 Stimmen kamen dabei zusammen. Die Mitglieder entschieden sich dabei für die Grundfarbe Rot. Im oberen Brustbereich hat das Shirt einen Verlauf in einen Dunkelrot-Ton. Ärmelbündchen, Schultern und der V-Ausschnitt, für den die Mitglieder ebenfalls votierten, sind Weiß abgesetzt. Hose und Stutzen sind wiederum in Rot gehalten.

(erer)