Sport in Düsseldorf Football-Nachwuchs spielt ohne Körperkontakt gegeneinander

Eines davon werden die New England Patriots, der mehrfache Gewinner der Super Bowl genannten US-amerikanischen Meisterschaft, finanzieren. „Mit den New England Patriots kommt eines der erfolgreichsten Football-Teams der amerikanischen Profiliga nach Düsseldorf. Ein toller Gewinn für die Sportstadt Düsseldorf und ein Beleg, dass Football auch hier in Deutschland immer populärer wird“, erklärte Oberbürgermeister Stephan Keller. „Unser gemeinsames Ziel ist es, das führende Flag Football-Projekt Deutschlands zu werden. Die Partnerschaft mit den Patriots ist auf diesem Weg ein wichtiger Meilenstein für uns.“ Möglicherweise gibt es ja auch Spieler aus Düsseldorf, die in der deutschen Flag Football-Auswahl stehen, wenn 2028 die Sportart erstmals bei Olympischen Spielen dabei ist.