Umfrage zu Transferwünschen : Wo braucht Fortuna Verstärkung?

Fortunas Sportvorstand Uwe Klein Foto: imago images/Contrast/O.Behrendt via www.imago-images.de

Düsseldorf Offensichtlich braucht Fortuna noch Links- und Innenverteidiger. Doch damit ist die Personalplanung noch nicht abgeschlossen. Wir wollen von unseren Lesern wissen, wo sie noch dringend Handlungsbedarf sehen.

Der Abgang von Kaan Ayhan macht die Personalplanungen für Fortunas Sportvorstand Uwe Klein nicht einfacher. Jetzt steht fest, dass neben zwei Links- auch noch – mindestens – zwei Innenverteidiger kommen müssen. Die Baustellen in der Defensive genießen höchste Priorität. Doch danach ist noch nicht Schluss.

Im zentralen Mittelfeld haben die Düsseldorfer in Jakub „Kuba“ Piotrowski ihren ersten echten externen Zugang präsentieren können. Der Pole soll als Achter – oder sogar als Zehner – die Verbindung zwischen Defensive und Offensive herstellen. Zweikampfstarke Abräumer in der Schaltzentrale haben die Fortunen in Adam Bodzek, Marcel Sobottka und Alfredo Morales genug. Die Frage ist, ob Klein und Trainer Uwe Rösler noch eine Kreativkraft im Mittelfeld dazuholen wollen?