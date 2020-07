Fortunas Abwehrchef zieht Ausstiegsklausel : Ayhan vor Wechsel nach Italien

Düsseldorf Fortuna muss offenbar Abwehrchef Kaan Ayhan ziehen lassen. Einem Medienbericht zufolge soll der 25-Jährige seine Ausstiegsklausel gezogen haben. Auch das Ziel des türkischen Nationalspielers steht demnach fest: die italienische Serie A. Die Düsseldorfer geben sich noch zurückhaltend.

Die Verantwortlichen von Fortuna Düsseldorf um Trainer Uwe Rösler und Sportvorstand Uwe Klein haben in diesen Tagen reichlich zu tun. Gemeinsam basteln sie an einem Kader für die anstehende Zweitliga-Saison. Dabei war allen Verantwortlichen klar, dass der Umbruch größer ausfallen würde - zahlreiche Verträge waren bereits mit dem Abstieg ausgelaufen. Hinzu kamen die Spekulationen um Andre Hoffmann, Kenan Karaman, Matthias Zimmermann und Kaan Ayhan, die allesamt eine Ausstiegsklausel in ihren Verträgen verankert haben. Fortunas Abwehrchef Ayhan soll seine Ausstiegsklausel nun gezogen haben. Laut „Bild“ steht der türkische Nationalspieler vor einem Wechsel nach Italien

„Ja, es stimmt! Ich habe die Ausstiegsklausel gezogen, bin auch schon bei meinem neuen Verein in Italien“, schrieb Ayhan dem Bericht zufolge in einer WhatsApp-Nachricht an die „Bild“. Weitere Informationen sollen in den kommenden Tagen verkündet werden. Eine Botschaft für die Düsseldorfer gab es aber schon jetzt: „Ich möchte nur schon mal sagen: Ich bedanke mich für vier fantastische Jahre bei Fortuna.“