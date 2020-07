Ganz in Rot gehalten : So sieht Fortunas neues Heimtrikot aus

Foto: Fortuna 5 Bilder So sieht das neue Fortuna-Trikot aus

Düsseldorf Tag für Tag wurde ein Stück des neuen Heimtrikots der Düsseldorfer enthüllt. Nun ist es in seiner Gesamtheit zu sehen. Das in Rot gehaltenene Jersey wurde von den Mitgliedern mitgestaltet und steht unter dem Motto „Euer Heimtrikot“.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Fortuna hat gemeinsam mit Ausrüster uhlsport das neue Heimtrikot für die Saison 2020/21 präsentiert. Das hauptsächlich in Rot gehaltene Jersey wurde erstmals in der F95-Historie von den Mitgliedern mitgestaltet und erscheint daher unter dem Motto „Euer Heimtrikot“.

Auf www.f95.de/EuerHeimtrikot wurden in den vergangenen Tagen zunächst die einzelnen Design-Elemente und zuletzt das vollständige Trikot enthüllt. In der F95-App konnten die Mitglieder sieben Fragen beantworten und so darüber abstimmen, wie das Heimtrikot für die Spielzeit 2020/21 aussehen soll.

Foto: rpo, Falk Janning 51 Bilder Die Trikots von Fortuna Düsseldorf

Etwa12.500 Stimmen kamen dabei zusammen. Die Mitglieder entschieden sich dabei für die Grundfarbe Rot. Im oberen Brustbereich hat das Shirt einen Verlauf in einen Dunkelrot-Ton. Ärmelbündchen, Schultern und der V-Ausschnitt, für den die Mitglieder ebenfalls votierten, sind Weiß abgesetzt. Hose und Stutzen sind wiederum in Rot gehalten.

Die Heimat Düsseldorf ist der Kernwert des Jerseys, das Stadtwappen der thematische Aufhänger. Dieses ist in stilisierter Form als Rapport auf der Vorderseite zu sehen, wo kleine Stadtwappen Ton-in-Ton in den Stoff eingearbeitet sind. Darüber hinaus taucht es auch im Nackenbereich sowie im Inneren des Trikots samt seiner heraldischen Beschreibung, der sogenannten Blasonierung, auf. Der Schriftzug „Heimat F95“ ziert das Krageninnere.

Das Fortuna-Vereinswappen auf der Brust ist gewebt und gestickt eingebracht. Die Rückseite des Trikots besteht aus einem atmungsaktiven Mesh-Stoff.

Das Trikot ist ab sofort in den F95-Fanshops am Flinger Broich und am Burgplatz sowie über den Onlineshop zum Preis von 79,95 Euro für Erwachsene (S-5XL) erhältlich. Außerdem gibt es ein Kindertrikot (116-164) zum Preis von 59,95 Euro. Ein Damentrikot wird in etwa einer Woche verfügbar sein.

„Die Fortuna ist ein fester Bestandteil der Stadt Düsseldorf – und somit ein Stück Heimat für die zahlreichen Fans, die uns sowohl in erfolgreichen als auch in schwierigen Zeiten stets die Treue halten und uns leidenschaftlich unterstützen“, teilt Marketing-Vorstand Christian Koke mit. „Es war uns sehr wichtig, die Mitglieder beim Design des neuen Heimtrikots miteinzubeziehen und es so zu ihrem Trikot werden zu lassen. Wir finden es toll, dass so viele mitgemacht haben und danken unserem Ausrüster uhlsport für die Möglichkeit, die Mitglieder so mitwirken zu lassen.“

Melanie Steinhilber, Geschäftsführerin uhlsport GmbH: „Fortuna Düsseldorf ist ein ganz besonderer Verein, der die Nähe zu den Fans sucht und diese in einzigartiger Manier pflegt. Die Möglichkeit, das neue Heimtrikot per Fan-Voting in der Fortuna-App mitzugestalten, ist hierfür ein starkes Zeichen. Innovative Ansätze zur Einbindung und Aktivierung der Fans passen seit jeher auch zur Philosophie von uhlsport und so freut es uns, das neue Heimtrikot im Zeichen des Kernwerts Heimat als gemeinsamen Prozess gestaltet zu haben.“

(erer)