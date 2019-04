Ohne Dach keine Lizenz : KSC legt Beschwerde bei der DFL ein

Karlsruhe Trotz sportlicher Qualifikation könnte dem Karlsruher SC der Aufstieg in die zweite Bundesliga verweigert werden. Grund ist ein fehlendes Dach über einer Tribüne. Gegen diesen Beschluss der DFL hat der KSC nun Beschwerde eingelegt.

"Bereits am heutigen Mittwochvormittag haben wir unseren Rechtsanwalt beauftragt, die Beschwerde gegen die Entscheidung vorzubereiten. Dabei stehen wir in engem Austausch mit der Stadt Karlsruhe", so das KSC-Präsidium und Geschäftsführer Michael Becker in einer offiziellen Klub-Mitteilung.