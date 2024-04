2. Bundesliga kompakt Kiel bleibt auf Kurs Bundesliga – KSC punktet in Paderborn

Düsseldorf · Mit dem fünften Zu-Null-Sieg in Folge übernehmen die Kieler vorübergehend die Tabellenführung. Derweil sichert sich der Karlsruher SC einen Zähler beim SC Paderborn. Die Samstagsspiele in der Zweiten Liga in der Zusammenfassung.

13.04.2024 , 14:58 Uhr

Die Kieler Spieler bejubeln das Tor zum 1:0 gegen Osnabrück. Foto: dpa/Frank Molter

Holstein Kiel - VfL Osnabrück 4:0 (2:0) Holstein Kiel liegt weiter klar auf Aufstiegskurs. Die Mannschaft von Trainer Marcel Rapp verdrängte durch das 4:0 (2:0) gegen den Tabellenletzten VfL Osnabrück den FC St. Pauli zumindest für einen Tag von der Spitze in der 2. Fußball-Bundesliga. Durch den fünften Sieg in Folge ohne Gegentor hat Kiel weiter sechs Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz. Steven Skrzybski (9.), Philipp Sander (38.), Timo Becker (76.) und Alexander Bernhardsson (84.) erzielten die Tore des Favoriten. Osnabrück hat sechs Zähler Rückstand auf den Relegationsrang, fünf Spiele stehen noch aus. Kiel gab von Beginn den Ton an. Nach einer Balleroberung von Lewis Holtby sorgte Skrzybski für die frühe Führung. Skrzybski (14.) und Bernhardsson (17.) vergaben weitere gute Möglichkeiten, Sander machte es besser. Nach dem Wechsel wurde Osnabrück etwas stärker, gefährlich wurde der Tabellenletzte aber nur selten. Kiel kontrollierte meist die Begegnung - und baute die Führung noch weiter aus. SC Paderborn - Karlsruher SC 1:1 (1:1) Der Karlsruher SC hat seine Punkte-Serie in der 2. Fußball-Bundesliga fortgesetzt. Zwar verpassten die Badener beim SC Paderborn durch ein 1:1 (1:1) zwar einen Dreier, blieben aber zum vierten Mal nacheinander unbesiegt. Der KSC rangiert dadurch in der Tabelle mit 43 Punkten auf Rang sieben. Paderborn steht auf dem neunten Platz und wartet seit nunmehr sechs Spielen auf ein Erfolgserlebnis. In der Paderborner Arena traf Sirlord Conteh für das Heimteam (21.), beim KSC war Igor Matanovic erfolgreich (26.). Das 1:0 für die Hausherren wurde begünstigt durch einen missglückten Rettungsversuchs des Karlsruhers Leon Jensen. Der KSC antwortete in Person von Matanovic postwendend. In der 35. Minute entschied Schiedsrichter Alexander Sather auf Handelfmeter für Paderborn, nahm die Entscheidung nach Videobeweis aber zurück. In der zweiten Hälfte ließen beide Teams die Effizienz vermissen, es blieb beim leistungsgerechten Remis.

(lonn/SID)