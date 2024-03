Ein Jahr nach Gladbach-Abschied Borussias Rekord-Kapitän Stindl hört endgültig auf

Vor fast einem Jahr hatte Lars Stindl bereits eine wichtige Lebensentscheidung verkündet: Am 12. April 2023 teilte Borussias Rekord-Kapitän mit, dass er den Verein nach acht Jahren verlassen werde. „Ich habe mir in den letzten Wochen viele Gedanken gemacht und bin zu dem Entschluss gekommen, wieder zurück in meine Heimat zu gehen“, sagte Stindl damals. Seine Heimat ist der Landkreis Karlsruhe, sein Heimatverein der Karlsruher SC – und so schnürt der 35-Jährige seit dieser Saison wieder seine Schuhe für den KSC. Am Donnerstag hat Stindl bekannt gegeben, dass im Sommer Schluss ist mit der Karriere.