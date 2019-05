3. Liga : Fortuna Köln vergibt wichtigen Sieg im Abstiegskampf

Köln Fortuna Köln hat im Kampf gegen den Abstieg aus der 3. Liga einen weiteren Rückschlag erlitten. Die Mannschaft von Trainer Oliver Zapel kam nicht über ein 1:1 hinaus und verpasste den Sprung auf einen Nicht-Abstiegsplatz.

Drittligist Fortuna Köln muss nach dem neunten Spiel in Folge ohne Sieg mehr denn je um den Klassenerhalt bangen. In der ersten Partie unter ihrem neuen Trainer Oliver Zapel kamen die Südstädter vor 3150 Zuschauern gegen den bereits geretteten SV Meppen nur zu einem 1:1 (1:0) und belegen nach dem 35. Spieltag weiter nur den vorletzten Tabellenplatz.

Dabei lag der Sprung auf Rang 15 für die Fortuna in Reichweite. Ein schwerer Patzer von Torwart Nikolai Rehnen brachte die Gastgeber jedoch um den Sieg. Der 22-Jährige konnte in der 70. Minute eine missglückte Flanke von Meppens Nico Granatowski nicht festhalten und beförderte den Ball ins eigene Netz. Sebastian Schiek hatte die Gastgeber kurz vor dem Halbzeitpfiff (45.+1) in Führung gebracht.