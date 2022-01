Kuriosum um Schiedsrichter : 1. FC Köln nach 3:1-Sieg gegen Hertha auf Kurs Europapokal

Berlin Der 1. FC Köln ist mit einem Auswärtssieg bei Hertha BSC in das Jahr 2022 gestartet und rückt damit an die Europapokalplätze heran. Derweil musste Schiedsrichter Stieler zur Pause verletzt ausgewechselt werden.

Der 1. FC Köln hat zum Rückrundenstart der Fußball-Bundesliga seine Siegesserie ausgebaut und sogar die Champions-League-Plätze ins Visier genommen. Bei Hertha BSC gewann das Team von Trainer Steffen Baumgart am Sonntag verdient mit 3:1 (2:0). Für die Domstädter, die als Sechster mit 28 Punkten nur zwei Zähler hinter einem Königsklassen-Rang liegen, war es der dritte Erfolg nacheinander.

Nach einem holprigen Spielbeginn wurden die Gäste Mitte des ersten Durchgangs stetig gefährlicher, auch da sich die Hertha unnötige Ballverluste leistete. Mark Uth, Sturmpartner von Modeste, fand per Hereingabe Louis Schaub (19.) am Fünfmeterraum, der jedoch an Hertha-Torwart Alexander Schwolow scheiterte. Der nachfolgende Kopfball von Duda verfehlte sein Ziel nur knapp.