Eishockey, Regionalliga : Wolter und Brazda erlösen die Aliens in Dortmund spät

Ratingen Lange sieht es am Freitagabend nicht nach einem Erfolg der Ratinger Ice Aliens bei den Eisadlern Dortmund aus, doch als Trainer Andrej Fuchs beim Stand von 5:5 den Torwart zugunsten eines zusätzlichen Feldspielers vom Eis nimmt, hat er damit Erfolg.

Die Partie der Ratinger Ice Aliens am Freitagabend bei den Eisadlern Dortmund war hochspannend: Die Spieluhr zeigte 59:59 Minuten, als Tim Brazda in Überzahl den letzten Treffer markierte und damit den 5:7-Sieg der Gäste in der Eishockey-Regionalliga perfekt machte. Dabei hatte es lange nicht nach einem Erfolg ausgesehen. Manke hatte die Gastgeber nach sechs Minuten in Führung gebracht, den Ausgleich erzielte Felix Kessinger (10.). Die Freude währte nur kurz, denn Poberitz stellte auf 2:1 (10.). Dennis Fischbuch machte den erneuten Ausgleich (15.).