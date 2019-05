Keine Sperre : Braunschweig-Profi von Rassismus-Vorwurf freigesprochen

Braunschweig Das Bundesgericht des Deutschen Fußball-Bundes hat eine Fünf-Spiele-Sperre gegen den Drittliga-Profi Robin Becker wieder aufgehoben. Der Verteidiger von Eintracht Braunschweig wurde vom Gericht vom Vorwurf der rassistischen Beleidigung freigesprochen.

„Aufgrund der heute erstmals vorgelegten weiteren Fernsehaufzeichnung, in der zum ersten Mal der gesamte Vorgang zu sehen war, konnte geklärt werden, dass der Wortwechsel, in dessen Rahmen die schwere Beleidigung gefallen sein soll, jedenfalls nicht zu diesem Zeitpunkt zwischen diesen Beteiligten stattgefunden hat“, sagte der stellvertretende Vorsitzende des DFB-Bundesgerichts, Oskar Riedmeyer. „Deswegen konnte der Nachweis eines Fehlverhaltens nicht geführt werden und der Spieler war freizusprechen.“ Becker kann damit am Sonntag im Spiel beim VfR Aalen wieder eingesetzt werden.