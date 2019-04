3. Liga : Karlsruhe festigt Rang zwei - Aalen abgestiegen

Leipzig Der Karlsruher SC hat im Rennen um den Aufstieg in die 2. Fußball-Bundesliga einen wichtigen Sieg geholt. Fortuna Köln musste derweil einen weiteren Rückschlag im Abstiegskampf hinnehmen.

Der Karlsruher SC bleibt in der 3. Fußball-Liga voll auf direktem Aufstiegskurs. Bei 1860 München setzte sich der KSC am 35. Spieltag 2:0 (1:0) durch und festigte mit 65 Punkten den zweiten Platz hinter dem bereits aufgestiegenen VfL Osnabrück.

David Pisot (3.) und Marvin Wanitzek (90.+4) sorgten im Grünwalder Stadion für den Sieg der Karlsruher, die nach dem 1:1 (1:0) des Halleschen FC am Freitag in Großaspach aktuell fünf Punkte Vorsprung auf Relegationsrang drei haben. Den könnte am Montag (19.00 Uhr) SV Wehen Wiesbaden mit einem Sieg gegen den 1. FC Kaiserslautern erobern.