Konsens : DFB begrüßt Neuregelung für Drittliga-Aufsteiger

Frankfurt/Main Nach monatelangen Diskussionen um die Neuregelung des Drittliga-Aufstiegs hat das Präsidium des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) den erarbeiteten Vorschlag der Vereinsvertreter unterstützt.

Demnach gab das Gremium nun der DFB-Verwaltung den Auftrag, einen entsprechenden Beschlussantrag für den DFB-Bundestag am 27. September 2019 zu formulieren. Das teilte der Fußball-Verband nach seiner Sitzung in Frankfurt am Main am Freitag mit.