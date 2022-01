Nach sechstem Corona-Fall bei Fortuna : Wie wahrscheinlich eine Spielabsage gegen Bremen ist

Foto: dpa/Axel Heimken 48 Bilder Auf diese Spieler sollte Fortuna ein Auge werfen

Düsseldorf Fortuna hat im neuen Jahr bereits sechs Corona-Fälle in der Lizenzspielermannschaft vermelden müssen. Auf wie viele Profis die Düsseldorfer am kommenden Samstag in Bremen verzichten müssen, ist offen. Die Hürden für eine Spielverlegung sind extrem hoch. Was dafür passieren muss.