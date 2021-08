205. Zu-Null-Spiel : Neuer stößt Oliver Kahn vom Thron

München Neue Bestmarke für Manuel Neuer: Das 5:0 gegen Hertha BSC war das insgesamt 205. Spiel in der Bundesliga-Karriere von Neuer, in dem er kein Gegentor kassierte. Damit stieß er Oliver Kahn vom Thron und ist nun alleiniger Rekordhalter.

Nationaltorhüter Manuel Neuer hat beim 5:0 des FC Bayern gegen Hertha BSC Oliver Kahn einen Bundesliga-Rekord entrissen. Der 35-Jährige blieb bei seinen 441. Erstligaeinsatz zum 205. Mal ohne Gegentor. Damit übertraf Neuer den früheren Nationaltorhüter und heutigen Bayern-Chef Oliver Kahn. Bislang lagen der einstige „Titan“ und Neuer mit jeweils 204 Zu-Null-Partien in der Bundesliga gleichauf vorne.

Nun ist der ehemalige Schalker Neuer alleiniger Rekordhalter. „Dass die Defensive stabil war und wir zu Null gespielt haben, freut mich natürlich sehr“, sagte Neuer nach der Hertha-Partie. Die Bestmarke wird er sicher noch ausbauen. Bis 2023 läuft Neuers aktueller Vertrag beim deutschen Rekordmeister, an ein baldiges Karriere-Ende denkt der Welttorhüter nicht. Auf Platz drei der Rangliste mit den meisten so genannten weißen Westen in der Bundesliga folgt der langjährige Bremer Torhüter Oliver Reck mit 176 Einsätzen ohne Gegentor.