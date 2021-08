Champions League : Deutsche Klubs müssen zum Auftakt auswärts ran

Nyon Am späten Freitagabend hat die Uefa den Spielplan für die Saison in der Champions League bekanntgegeben. Seitdem ist auch klar: Die deutschen Klubs müssen zunächst auswärts ran.

Der FC Bayern und RB Leipzig starten auswärts mit Top-Duellen in die Champions League und auch Borussia Dortmund sowie der VfL Wolfsburg müssen zu Beginn der Vorrunde auf fremdem Platz ran. Das geht aus den Ansetzungen für die neue Saison der Königsklasse hervor, die die Europäische Fußball-Union am Freitagabend veröffentlichte.

Die Münchner treten zunächst am 14. September (21 Uhr) beim FC Barcelona an, Leipzig steht einen Tag danach (21 Uhr) bei Manchester City ebenfalls vor einer schweren Aufgabe. Dortmund reist für die erste Partie am 15. September (18.45 Uhr) zu Besiktas Istanbul. Die Wolfsburger kehren beim OSC Lille am 14. September (21 Uhr) in die Champions League zurück.