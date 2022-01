Borussias 1:2-Pleite : Was Jonas Hofmann gegen Union besonders nervte

Rückkehrer Jonas Hofmann konnte das 1:2 nicht verhindern. Foto: dpa/Bernd Thissen

Mönchengladbach Borussia steckt weiter im Abstiegskampf. Jonas Hofmann moniert nach dem 1:2 gegen Union Berlin besonders das zweite Gegentor. „Das Glück ist nicht auf unserer Seite“, findet Nico Elvedi.

Max Kruse war nicht nur der Mann des Tages mit seinen beiden Toren, er hatte auch den Durchblick nach dem Spiel. „Die kaltschnäuzigere Mannschaft hat gewonnen. Aber in der Phase, in der wir sind, liegt das Glück ein bisschen mehr auf unserer Seite“, sagte der Ex-Gladbacher, der mit seinem Doppelpack Borussia eine extrem schmerzhafte Niederlage zufügte.

Das 1:2 ist für Borussia die vierte Heimpleite am Stück, sieben der neun vergangenen neun Pflichtspiele gingen verloren. War aber das 0:3 im DFB-Pokal in Hannover noch ein Ärgernis, weil es nach einer ganz schwachen Leistung total verdient war, so ist das verlorene Spiel gegen Union Berlin ein Ärgernis, weil Borussia es eigentlich nicht verlieren durfte. Doch die Überlegenheit nach dem 1:1 durch den starken Manu Koné mündete nicht in allzu großen Chancen, weswegen der Ertrag des Anlaufens ausblieb. Kruse hingegen nutzte den einzigen Torschuss Unions in der zweiten Halbzeit cool zum Siegtor.

Foto: dpa/Bernd Thissen 16 Bilder Borussia - Union: die Fohlen in der Einzelkritik

Dieses folgte auf eine der wenigen Ungereimtheiten der Borussen in der Defensive. Patrick Herrmann, der Eingewechselte, bekam Kruses Lauf in seinem Rücken nicht mit und wurde überspielt. Der Routinier tat dann, was der 18 Jahre alte Luca Netz auf der anderen Seite bei Gladbachs bester Chance nach der Pause nicht schaffte: Er schoss den Ball ins Tor.

„Wir haben völlig unverdient das 1:2 gekriegt, weil wir geackert und gekämpft und uns reingeworfen haben. Doch im entscheidenden Moment waren wir wieder nicht wach genug“, sagte Jonas Hofmann, der erstmals nach seiner Meniskus-Operation wieder spielte. Und das gut. Das 1:1 legte er Koné nach Breel Embolos starkem Steilpass auf.

Das 37. Gegentor der Saison nervte ihn. „Wir nehmen uns Zeit, machen Videositzungen, schauen uns alles an. Aber es geht immer darum, in den entscheidenden Momenten da zu sein und die Null hinten stehen zu lassen. Es ist nicht gut genug, was wir momentan in der gesamten Defensive machen. Das betrifft nicht nur die Abwehrkette, sondern auch uns davor“, sagte Hofmann. „Wir haben dem Gegner eigentlich jede Möglichkeit genommen, etwas mitzunehmen und schenken es zum Schluss doch wieder her. Das kotzt mich ehrlich gesagt an.“

„Wir haben eigentlich ein richtig gutes Spiel gemacht. Das Glück ist nicht auf unserer Seite, wieder kriegen wir einen unglücklichen Elfmeter, machen aber das 1:1, sind gut im Spiel und haben die Chance zum 2:1. Und am Schluss kriegen wir wieder einen rein. So kann man nicht verteidigen. Momentan ist es echt schwer“, sagte Verteidiger Nico Elvedi.