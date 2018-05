Freiburg: "Ich lasse mich davon nicht unterkriegen"

Freiburg Martin Horn ist neuer Freiburger Oberbürgermeister. Auf der Wahlparty schlug ihm ein Mann ins Gesicht.

Horn sagte am Montag der Deutschen Presse-Agentur, er habe eine gebrochene Nase, zwei gebrochene beziehungsweise zersplitterte Zähne sowie Wunden rund um das linke Auge. Zudem sei bei der Attacke seine Brille zu Bruch gegangen. Dennoch lasse er sich davon nicht unterkriegen, sagte Horn. "Mit Blick auf das tolle Wahlergebnis überwiegen Freude und Dankbarkeit." Horn wurde in einem Krankenhaus behandelt, nahm aber später am Abend wieder an seiner Siegesfeier teil. Die Polizei schaltete noch in der Nacht ein Hinweisportal im Internet frei. Dort können Zeugen Bilder und Videos des Angriffs hochladen.