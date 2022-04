Fachkräftemangel : EU-Kommission will Zuwanderung von Arbeitskräften vereinfachen

EU-Kommission will Zuwanderung von Arbeitskräften vereinfachen

Brüssel Die EU-Kommission will legale Zuwanderung von Arbeitskräften in die Europäische Union einfacher machen. Ein Grund ist vor allem der Fachkräftemangel. Regeln für eine Aufenthalts- und Arbeitserlaubnis könnten gelockert werden.

Legale Migration habe rundum positive Auswirkungen, sagte Kommissionsvize Margaritis Schinas am Mittwoch in Brüssel. „Sie gibt Migrationswilligen die Möglichkeit, ihre Lebensumstände zu verbessern, und gleichzeitig werden mehr qualifizierte Arbeitskräfte für die Aufnahmeländer gewonnen, die wiederum die Wirtschaft für alle ankurbeln.“ Schinas verwies auf einen erheblichen Fachkräftemangel in der EU und betonte: „Migration ist Teil der europäischen DNA.“