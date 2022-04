Krieg in der Ukraine : Öl-Embargo gegen Russland? EU steckt laut Forschern „in der Zwickmühle“

Krieg in der Ukraine

Wegen des russischen Kriegs in der Ukraine häufen sich die Forderungen nach einem Öl-Embargo gegen Russland. Foto: dpa/Patrick Pleul

München Ein Öl-Embargo verschaffe einerseits mehr Zeit für Vorbereitungen, andererseits könne es nicht ewig aufgeschoben werden – so lautet die Einschätzung des Münchner Ifo-Instituts. Forscher halten den gleichzeitigen Stopp von Kohle und Öl aber für eine Herausforderung.

Die Europäische Union befindet sich nach Einschätzung des Münchner Ifo-Instituts bei der Frage eines Öl-Embargos gegen Russland in einer „Zwickmühle“. Mehr Zeit verstreichen zu lassen, würde der EU die Möglichkeit geben, „sich besser vorzubereiten“, erklärte das Münchner Forschungsinstitut am Freitag. So könnten alternative Energiequellen organisiert, die Nachfrage gesenkt und die Logistik optimiert werden.