Legale Migration : Die EU will eine Einwanderungsunion werden

Ein Asylbewerber aus Somalia arbeitet nach einer Ausbildung als Schweißer in einem Betrieb in Fürstenwalde. Foto: dpa/Patrick Pleul

Brüssel Wenn die EU-Staaten ihren Wohlstand erhalten wollen, müssen sie mehr Zuwanderung in die Arbeitsmärkte haben. Die Blaue Karte für Hochqualifizierte war ein erster Schritt, am Mittwoch will die EU-Kommission weitere auf den Weg bringen.