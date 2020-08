Proteste in Berlin : Gefährliche Corona-Mischung

Berlin Wenn bislang demonstriert wurde, waren die Protestler für mehr Klimaschutz, gegen ein Handelsabkommen, für bezahlbaren Wohnraum oder ein anderes konkretes Anliegen. Die Demonstrationen gegen die Pandemie sind politisch ein neuartiges Phänomen.

Nun garantiert unsere Verfassung aus gutem Grund eine Versammlungsfreiheit, bei der selbstverständlich auch für absurde Forderungen demonstriert werden kann. Allerdings bedeutet das Recht auf Versammlungsfreiheit nicht Anarachie. Regeln müssen eingehalten werden. Und so wie die Polizei beim G20-Gipfel in Hamburg gegen Demonstranten vorging, die sich nicht an das damalige Vermummungsverbot hielten, müssen auch Protestler, die gegen Abstands- und Maskengebot verstoßen, mit Konsequenzen rechnen. Dass die Polizei in Berlin dabei mit Umsicht vorgeht und gewaltsame Auseinandersetzungen vermeidet, ist grundsätzlich richtig.