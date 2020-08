NRW-MInisterpräsident in Griechenland : Armin Laschet besucht Flüchlingscamp Moria

Kinder beim Wasser holen im Flüchtlingscamp Moria auf Lesbos (Symbolbild). Foto: obs/Moutafis

Düsseldorf/Athen Der NRW-Ministerpräsident reist am Sonntag zusammen mit NRW-Integrationsminister Joachim Stamp nach Griechenland. Vor den Besuchen der Flüchtlings-Camps auf Lesbos wird es in Athen Gespräche mit der griechischen Regierung geben.

Von Dorothee Krings Redakteurin der Rheinischen Post

Der eine Bewerber um den CDU-Parteivorsitz war in dieser Woche in Sachen Migration bei Dunja Hayali im Fernsehen zu Gast: Friedrich Merz nannte die Zustände im überfüllten Camp Moria auf der griechischen Insel Lesbos eine „Schande für Europa“, mochte sich aber nicht festlegen, wie diese Schande zu beheben sei. Staatliche Seenotrettung? Auflösung des Camps Moria? Hayali konnte Merz keine konkreten Schritte entlocken.

Der andere Bewerber um den Parteivorsitz, NRW-Ministerpräsident Armin Laschet, macht sich nun selbst ein Bild vor Ort. Am Sonntag reist er gemeinsam mit dem NRW-Integrationsminister Joachim Stamp (FDP) nach Griechenland. Es wird hochrangige politische Gespräche mit der griechischen Regierung geben – und Besuche in zwei Flüchlingslagern auf Lesbos: im weit über seine eigentlichen Kapazitäten hinausgewachsenen Camp Moria, in dem statt der eigentlich vorgesehenen 3000 heute 15.000 Menschen unter schlimmen Bedingungen leben, und im weit besser organisierten Lager Kara Tepe. Laschet wolle sich mit Verantwortlichen und Hilfsorganisationen austauschen und sich in den Flüchtlingslagern ein persönliches Bild von der Situation vor Ort machen, kündigte die NRW-Staatskanzlei an. Außerdem werde Laschet mit Polizisten aus Nordrhein-Westfalen zusammentreffen, die derzeit im Frontex-Einsatz in Griechenland sind.

Damit sind auch die Pole gesteckt, zwischen denen sich Laschets Reise bewegen wird: Humanität und Sicherheit. Der Ministerpräsident stellt sich der Realität vor Ort. Anders als Merz bei seinem TV-Auftritt wird er das Elend in den Lagern nicht abstrakt als „schreckliche Bilder“ behandeln, sondern selbst in Augenschein nehmen und konkreten Menschen begegnen. Zugleich verschafft sich Laschet mit dem Besuch bei Frontex die Möglichkeit, auf die Bedeutung der Grenzsicherung hinzuweisen und damit jene zu beruhigen, die vor allem das bewegt: dass weiter Menschen aus Ländern wie Syrien oder Afghanistan über das Meer nach Europa kommen. Im Vorfeld der Reise ließ Laschet erkären: „Wir brauchen eine in Europa abgestimmte Haltung, die schnelle Hilfe für die notleidenden Kinder und Jugendlichen in den Flüchtlingslagern vorsieht. Wir brauchen hier eine europäische Lösung, die gleichzeitig Solidarität und Humanität, aber auch die Sicherung der EU-Außengrenzen gewährleistet.“