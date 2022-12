Demonstrationen im Iran Zahlreiche Geschäfte schließen sich Protestbewegung an

Zahlreiche Geschäftsleute in iranischen Städten haben am Montag ihre Läden geschlossen gehalten und sind damit offenbar einem Aufruf der Protestbewegung zu einem dreitägigen Generalstreik gefolgt. Der Twitter-Account 1500tasvir mit 380.000 Folgenden, der die Proteste eng begleitet, zeigte Videos, auf denen geschlossene Geschäfte in Innenstädten zu sehen waren, wie etwa im Bazaar in der Hauptstadt Teheran und anderen Städten wie Karaj, Isfahan und Schiraz. Die Nachrichtenagentur Reuters konnte dies unabhängig zunächst nicht bestätigen. Zeugen berichteten allerdings von einer massiven Präsenz der Basidsch-Miliz im Zentrum Teherans.