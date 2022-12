Rüstungsindustrie Umsätze von großen Waffenherstellern sind 2021 wieder gestiegen

Auch im vergangenen Jahr haben etliche Waffenhersteller wachsende Umsätze verzeichnet. 2021 verkauften die 100 größten Rüstungskonzerne der Welt Waffen und militärische Dienstleistungen im Wert von 592 Milliarden US-Dollar (etwa 563 Milliarden Euro), wie das Friedensforschungsinstitut Sipri am Montag in Stockholm mitteilte. Das entspricht einem Plus von 1,9 Prozent im Vergleich zu 2020, die Verkäufe wuchsen damit das siebte Jahr in Folge. Deutsche Waffenbauer verbuchten im zweiten Jahr der Corona-Pandemie ebenfalls teils deutliche Zuwächse.