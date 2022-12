Annalena Baerbock zu Besuch in Indien Brückenbauer zwischen Nord und Süd, zwischen Arm und Reich

Annalena Baerbock ist in diesen Tagen auf brisanter Visite – zu Besuch in Indien, einem sehr komplexen Partner. Seit 1. Dezember hat das Land, das gerade dabei ist, China als bevölkerungsreichstes Land der Erde zu überholen, für eine begrenzte Zeit noch mehr Gewicht. Es hat im üblichen rotierenden Verfahren den Vorsitz der G20 übernommen. Die G20 stehen für etwa zwei Drittel der Weltbevölkerung. Premierminister Narendra Modi will die Gruppe der 19 wichtigsten Industrie- und Schwellenstaaten plus die EU zum Motor für neue Ideen machen - und mehr noch: für eine neue globale Ordnung. Der reiche Norden dieser Erde soll nicht mehr so stark wie bisher über den armen Süden bestimmen können. Diese Position hat auch Bundeskanzler Olaf Scholz mit seinem G7-Vorsitz eingenommen. Indien sieht sich in der Rolle des G20-Vorsitzes als Brückenbauer zwischen Arm und Reich.