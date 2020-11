Massenproteste in Polen : Veröffentlichung von Abtreibungs-Urteil wird ausgesetzt

Warschau Vor dem Hintergrund anhaltender Massenproteste gegen die Reform des strengen Abtreibungsgesetzes in Polen verzögert die Regierung die Umsetzung des umstrittenen Urteils des höchsten Gerichts.

Das Urteil sollte eigentlich am Montag formal veröffentlicht werden. Ohne die Veröffentlichung kann es nicht angewendet werden. Die Diskussion laufe, es sei Zeit für einen Dialog und die Suche nach neuen Positionen in der schwierigen und hoch emotionalisierten Debatte, sagte der Bürochef von Ministerpräsident Mateusz Morawiecki, Michal Dworczyk.

Das Verfassungsgericht hatte die Abtreibung von Föten mit angeborenen Fehlbildungen am 22. Oktober für verfassungswidrig erklärt und damit die seit fast zwei Wochen anhaltenden, landesweiten Proteste ausgelöst. Erlaubt wären nach dem Urteil nur noch Abtreibungen in Fällen, in denen eine Lebensgefahr für die Mutter besteht sowie bei Verbrechen – etwa nach Vergewaltigungen oder Fällen von Inzest. Schon zuvor hatte Polen eines der strengsten Abtreibungsgesetze in Europa.