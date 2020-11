Stimmabgabe per Briefwahl : Trump nennt Auszählung in Pennsylvania „gefährlich“ - Melania widerspricht

US-Präsident Donald Trump und First Lady Melania Trump gehen nach einer Wahlkampfveranstaltung von der Bühne. Foto: AP/Evan Vucci

Washington Melania Trump widerspricht ihrem Mann, US-Präsident Donald Trump, der die gerichtliche Entscheidung zur Auszählung von Stimmzetteln in Pennsylvania kritisiert hat. Sie „hätten Vertrauen in die Richter und das Rechtssystem der USA“, sagte die First Lady bei einem Wahlkampfauftritt.

Wahlunterlagen zu berücksichtigen, die nach dem eigentlichen Wahltag eintreffen, sei „sehr gefährlich, und ich meine gefährlich, physisch gefährlich“, sagte Trump am Montag (Ortszeit) bei einer Wahlkampfkundgebung in Avoca. Man könne Wahltermine nicht verlängern, argumentierte er.

Der oberste Gerichtshof von Pennsylvania hatte entschieden, dass Stimmen auch mitgezählt werden, wenn die Briefwahlunterlagen bis zu drei Tage nach der Wahl eintreffen, solange es keine Beweise gibt, dass die Unterlagen erst nach Schließung der Wahllokale abgeschickt wurden. Der Supreme Court, der Oberste Gerichtshof der USA, hatte zu Trumps Ärger entschieden, die Entscheidung nicht zu blockieren. In den USA wird am heutigen Dienstag ein neuer Präsident gewählt. Unterlagen, die bis zum 6. November eintreffen, werden mitgezählt. Trump kündigte an, mit Anwälten dagegen vorgehen zu wollen.

Trumps Ehefrau Melania Trump stellte dies anders dar. Sie und Präsident Trump hätten Vertrauen in die Richter und das Rechtssystem der USA, sagte sie am Montag bei einem Wahlkampfauftritt in Huntersville (North Carolina). Sie drückte ebenfalls Vertrauen in Ärztinnen und Ärzte, Pfleger und Wissenschaftlerinnen aus, die inmitten der Coronavirus-Pandemie arbeiteten.

Sie widersprach damit ihrem Mann, der am Montag nahegelegt hatte, er würde den führenden Infektionsexperten und Mitarbeiter der Coronavirus-Taskforce des Weißen Hauses, Anthony Fauci, nach der Wahl entlassen. Trump hat seinen Rat wiederholt ignoriert.

