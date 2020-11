Nach Terroranschlag : Europäische Politiker stellen sich hinter Wien

Schwerbewaffnete Polizisten sind in der Nacht zum Dienstag in der Wiener Innenstadt im Einsatz. Foto: dpa/Ronald Zak

Berlin/Paris/Brüssel/London Nach einem Anschlag in Wien äußern sich Kanzlerin Merkel und andere europäische Spitzenpolitiker bestürzt. Sie senden nicht nur Botschaften gegen Hass und Gewalt, sondern auch für ein einiges Europa.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Nach einem Terroranschlag in Wien mit drei Toten und mehreren Verletzten haben sich Politiker aus anderen Ländern entsetzt gezeigt. In Deutschland meldeten sich mehrere Spitzenpolitiker mit Solidaritätsbotschaften. Es kämen "erschreckende, verstörende Meldungen" aus der österreichischen Hauptstadt, erklärte das Auswärtige Amt am Montagabend im Onlinedienst Twitter. "Auch wenn das Ausmaß des Terrors noch nicht absehbar ist: unsere Gedanken sind bei den Verletzten und Opfern in diesen schweren Stunden", hob das Auswärtige Amt hervor. Es fügte hinzu: "Wir dürfen nicht dem Hass weichen, der unsere Gesellschaften spalten soll."

Bundeskanzlerin Angela Merkel äußerte sich erschüttert über die Angriffe. „Ich bin in diesen schrecklichen Stunden, in denen Wien Ziel terroristischer Gewalt geworden ist, in Gedanken bei den Menschen dort und den Sicherheitskräften, die der Gefahr entgegentreten“, erklärt die Kanzlerin auf Twitter. „Wir Deutschen stehen in Anteilnahmen und Solidarität an der Seite unserer österreichischen Freunde“, schreibt die Kanzlerin weiter. „Der islamistische Terror ist unser gemeinsamer Feind. Der Kampf gegen diese Mörder und ihre Anstifter ist unser gemeinsamer Kampf.“

Wir Deutsche stehen in Anteilnahme und Solidarität an der Seite unserer österreichischen Freunde. Der Kampf gegen den islamistischen Terror ist unser gemeinsamer Kampf - Kanzlerin #Merkel zum terroristischen Anschlag in #Wien. pic.twitter.com/ijoiVEjSfG — Steffen Seibert (@RegSprecher) November 3, 2020 Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Dieses Element enthält Daten von Twitter. Sie können die Einbettung solcher Inhalte auf unserer Datenschutzseite blockieren An dieser Stelle befinden sich externe Inhalte von Twitter, die ohne JavaScript nicht funktionieren.

Bundesfinanzminister Olaf Scholz schrieb von "entsetzlichen Nachrichten", Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier erklärte: "Der Terroranschlag von Wien erschüttert uns zutiefst."

Der französische Präsident Emmanuel Macron meldete sich auf Deutsch zu Wort. "Wir, Franzosen, teilen den Schock und die Trauer von der Österreicher nach einer Angriff in Wien", teilte er auf Twitter mit. Macron habe Österreichs Kanzler Sebastian Kurz am Montagabend volle Solidarität und Unterstützung Frankreichs zugesagt und Hilfe angeboten, falls diese notwendig sei, hieß es aus Kreisen des Präsidentenpalasts in Paris.

Wir, Franzosen, teilen den Schock und die Trauer von der Österreicher nach einer Angriff in Wien. Nach Frankreich ist es ein befreundetes Land, das angegriffen wird. Dies ist unser Europa. Unsere Feinde müssen wissen, mit wem sie es zu tun haben. Wir werden nichts nachgeben. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) November 2, 2020 Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Dieses Element enthält Daten von Twitter. Sie können die Einbettung solcher Inhalte auf unserer Datenschutzseite blockieren An dieser Stelle befinden sich externe Inhalte von Twitter, die ohne JavaScript nicht funktionieren.

Italiens Regierungschef Giuseppe Conte hat den mutmaßlichen Terroranschlag in Wien scharf verurteilt. „In unserem gemeinsamen europäischen Haus darf kein Platz für Hass und Gewalt sein“, schrieb Conte am Montagabend auf Twitter. Italien stehe dem österreichischen Volk bei. Das Land denke an die Angehörigen der Opfer und der Verletzten. Ähnlich äußerte sich Roms Außenminister Luigi Di Maio. „Europa muss reagieren“, schrieb er.

Auch der britische Premierminister Boris Johnson zeigt sich auf Twitter entsetzt. An die Österreicher gerichtet schreibt er: "Wir stehen geeint mit Ihnen gegen den Terror."

EU-Ratspräsident Charles Michel hat die mutmaßliche Terrorattacke in der Wiener Innenstadt als feigen Akt gegen das Leben und die menschlichen Werte verurteilt. „Meine Gedanken sind bei den Opfern und den Menschen in Wien nach dem schrecklichen Anschlag von heute Abend“, teilte Michel am Montag mit. Europa stehe an der Seite Österreichs.

Ähnlich äußerten sich auch EU-Parlamentspräsident David Sassoli und der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell. Sassoli kommentierte: „Mit Trauer und Entsetzen verfolgen wir die Nachrichten von einem erneuten Anschlag in Europa“. Borrell sprach von einem „feigen Akt von Gewalt und Hass“.

Auch außerhalb von Europa meldeten sich Politiker zu Wort. UN-Generalsekretär Antonio Guterres verurteilt den Angriff in Wien. Er verfolge die Entwicklung mit großer Sorge, schrieb er auf Twitter. Der demokratische US-Präsidentschaftskandidat Joe Biden sprach von einem "schrecklichen Terrorangriff" in Wien. "Wir müssen alle gegen Hass und Gewalt zusammenstehen", sagte er.

In der Wiener Innenstadt wurde am Montagabend mutmaßlich ein Anschlag verübt, es kam zu Schusswechseln. Die Polizei meldete mindestens zwei Tote, darunter ein Verdächtiger. Mehrere Menschen wurden zudem verletzt. Nach Angaben der Polizei fielen Schüsse an sechs verschiedenen Orten in der Stadt. In der Nacht zum Dienstag war noch mindestens ein Tatverdächtiger auf der Flucht.

(lha/peng/Reuters/dpa)