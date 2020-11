US-Wahlen : Obama vergleicht Trump mit „zweitklassigem Diktator“

Miami Der frühere US-Präsident Barack Obama hat Amtsinhaber Donald Trump scharf dafür kritisiert, schon jetzt die Ergebnisse der Wahl in Zweifel zu ziehen. Das sei etwas, was ein zweitlassiger Dikator tue, sagte Obama.

Sein Nachfolger deute an, „dass er womöglich den Sieg für sich beansprucht, noch ehe morgen alle Stimmen ausgezählt sind“, sagte Obama am Montagabend (Ortszeit) auf einer Kundgebung in Miami, wo er für den demokratischen Kandidaten Joe Biden warb. „Das ist etwas, das ein zweitklassiger Diktator tut. Wenn man an die Demokratie glaubt, will man, dass jede Stimme ausgezählt wird“, fügte Obama hinzu. Wenn sich ein Demokrat oder eine Demokratin wie Trump verhalten würde, könnte er ihn oder sie nicht unterstützen.