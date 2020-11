Showdown vor der US-Wahl : Die deutsche Lust am Untergang

Die Flagge der Vereinigten Staaten von Amerika über den US-Botschaft in Berlin. Mehr als 200 Millionen Amerikaner sind aufgerufen, einen neuen Präsidenten und die Abgeordneten des Repräsentantenhauses zu wählen. Foto: dpa/Kay Nietfeld

Meinung Düsseldorf Das deutsche Publikum hat kurz vor der US-Wahl ein Schauder erfasst. Sollte Trump gewinnen, droht der amerikanischen Demokratie der Untergang. Und sollte er verlieren, ist sogar von Bürgerkrieg die Rede. Die Deutschen – erst seit 70 Jahren eine Demokratie – sollten etwas gelassener bleiben.

Die Vorstellung, der ungehobelte und unberechenbare Donald Trump könnte es in letzter Minute doch noch schaffen, im Amt zu bleiben, hat etliche Deutschen fast in Panik versetzt. Mit einer Mischung aus Abscheu und Faszination blicken sie über den Atlantik und sehen die US-Demokratie in schweren Fahrwassern. Ach wenn die Amerikaner nur ein bisschen von unserer Vorzeige-Demokratie übernehmen würden, wäre viel geholfen. Das hört man derzeit sehr oft diesseits des großen Teichs.

Die Präsidentenwahl am heutigen Dienstag ist eines der wichtigsten Ereignisse des Jahres. Und ja, wenn Trump gewinnt, sind komplizierte und verstörende Jahre zu erwarten. Aber wird deshalb die älteste noch existierende Demokratie der Welt untergehen? Trump ist kein Garant des Rechtsstaats. Für dessen Institutionen hat er nur Verachtung übrig, wenn sie ihm nicht zu Gefallen sind. Und seine Partei, die Republikaner, einst Stütze des Systems, folgen ihm derzeit blind. Sie wären nicht bereit, die Institutionen gegen einen zunehmend autoritärer agierenden Präsidenten zu verteidigen. Aber die Republikaner sind nicht die einzigen auf der politischen Bildfläche.

Es gibt zunächst weiterhin die unabhängigen Gerichte. Selbst wenn der oberste Gerichtshof jetzt mit sechs Konservativen gegen drei Liberale parteilich erscheint, so heißt das nicht, dass dies auch so ist. Die Richter, egal ob konservativ oder liberal, müssen nicht einmal um ihre Posten oder ihre Nachverwendung fürchten, da sie bis an ihr Lebensende ihr Amt innehaben. Das garantiert Unabhängigkeit. Das Gleiche gilt für die anderen Gerichte.

Sodann wird auch der Kongress neu gewählt. Wenn die Demokraten in einem der Häuser – oder gar in beiden – die Mehrheit haben, sind die Befugnisse des Präsidenten beschränkt. Er kann keinen zusätzlichen Dollar ausgeben, ohne das Haus um Zustimmung zu bitten.

Schließlich gibt es die 50 Bundesstaaten, die große Befugnisse besitzen und nicht erst seit dem Ausstieg Trumps aus dem Klimaabkommen die Politik der Präsidenten konterkarieren können. Trump hat die Nationalgarde und die Bundespolizei. Aber das übrige Gewaltmonopol liegt bei den einzelnen Staaten. Der US-Präsident kann das testen, aber er geht auch gewaltige Risiken ein. Es kann sogar sein, dass ihm die eigenen Sicherheitskräfte nicht folgen. Das deutsche Publikum sieht im Fernsehen aber nur die martialisch aussehenden Bundespolizisten, die gegen den Willen der einzelnen Staaten gegen Demonstranten vorgehen und sieht die USA in ungehemmter Gewalt untergehen.

Die deutsche Angst macht hier übrigens nicht halt. Sie geht sogar noch weiter und unterstellt, dass Trump das Oval Office gar nicht verlassen würde, wenn er seinem Herausforderer Joe Biden unterliegt. Bestenfalls ein klarer Kantersieg des Demokraten würde den Amtsinhaber aus dem Weißen Haus drängen.

Es mag sein, dass Trump im Falle einer Niederlage die Wahl anzweifelt. Um Chaos zu verursachen, müsste er aber eine legale Grundlage haben, etwa einen Gerichtsbeschluss. Und ein Bürgerkrieg zu seinen Gunsten müsste vorher organisiert sein. Viele Deutsche halten das für möglich, weil sie die USA in einem Zustand der Spaltung, des katastrophalen Umgangs mit der Corona-Krise und als von bewaffneten Banden bedroht sehen. Dem setzen sie gerne das wohlgeordnete, etwas langweilige deutsche Modell entgegen. Doch längst ist auch bei uns nicht ganz so unproblematisch, wie etwa die Wahl eines Ministerpräsidenten in Thüringen durch die Stimmen der rechtsnationalen AfD zeigt. Und gewaltbereite Gruppen von Neonazis gibt es leider auch in Deutschland.

Werden wir Deutsche darauf angesprochen, verweisen wir gerne auf die Stabilität unserer Institutionen und dass wir aus der Vergangenheit gelernt hätten. Das ist richtig. Aber die Amerikaner haben bislang jeglicher autoritärer Versuchung widerstanden - im amerikanischen Bürgerkrieg, in der größten Wirtschaftskrise des Landes in den 30er Jahren und bei den gefährlichen Unruhen in den 60er Jahren, als die liberalen Politiker John und Robert Kennedy sowie der Bürgerrechtler Martin Luther King ermordet wurden.