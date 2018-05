Irisches Abtreibungsvotum bereitet May zusätzliche Schwierigkeiten

London Ab Ende des Jahres sollen Abtreibungen in Irland erlaubt sein. Nordirland wird dann die einzige Region der Britischen Inseln sein, in der Abtreibung noch verboten ist. Es könnte schwierig werden, das zu ändern.

Nach dem Abtreibungsreferendum in Irland sieht sich die britische Premierministerin Theresa May Forderungen nach liberalen Regeln für Schwangerschaftsabbrüche in Nordirland gegenüber. Die konservative Unterhausabgeordnete Sarah Wollaston sagte, sie werde dafür stimmen, die liberalen Abtreibungsgesetze für England, Schottland und Wales auf das gesamte Königreich auszuweiten, ein Referendum dort sei eine Möglichkeit. Ähnliche Forderungen gibt es unter anderem aus der oppositionellen Labour-Partei.

Die Iren hatten am Freitag dafür gestimmt, das Verbot von Schwangerschaftsabbrüchen aus der Verfassung zu streichen. Die Regierung in Dublin will bis Ende des Jahres Abtreibungen in den ersten zwölf Schwangerschaftswochen erlauben. Damit wäre das britische Nordirland die einzige Region der Britischen Inseln, in der Abtreibung noch verboten ist.