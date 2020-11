Designierter US-Präsident : Biden will alle ranghohen Kommunikationsposten mit Frauen besetzen

Biden will alle ranghohen Kommunikationsposten mit Frauen besetzen

Washington Bei der Zusammenstellung seines Kommunikationsteams im Weißen Haus vertraut Joe Biden ganz auf Frauenpower. Es sind bekannte Gesichter aus der Obama-Ära dabei.

Der gewählte US-Präsident Joe Biden wird ranghohe Posten in seinem Kommunikationsteam im Weißen Haus ausschließlich mit Frauen besetzen. Kate Bedingfield werde als Kommunikationsdirektorin dienen, teilte Biden am Sonntag (Ortszeit) mit. Regierungssprecherin soll demnach Jen Psaki werden, die für die Kampagne des künftigen Präsidenten arbeitete. Bedingfield diente Biden schon in dessen Zeit als Vizepräsident als seine Kommunikationsdirektorin. Psaki war schon unter Ex-Präsident Barack Obama Kommunikationsdirektorin des Weißen Hauses und Sprecherin des Außenministeriums.